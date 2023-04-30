Владимир Путин на первой неделе мая проведёт совещания с Совбезом и правительством

Москва, , 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещания с членами правительства и с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее пресс-секретарь российского лидеру Дмитрий Песков сообщил, что совещание с правительством запланировано на 2 мая. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы восстановления жилья и других объектов в посёлке Сосьва в Свердловской области, пострадавших в результате пожара.

Накануне глава государства поздравил актрису Елену Киселёву с днём рождения, руководство, спортсменов, тренерский и административный состав ЦСКА со 100-летним юбилеем клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что непонятные правила пытаются навязать другим западные страны, но Россия следовать им не намерена. Он отметил, что бывшие партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаются навязать всем свои взгляды.

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