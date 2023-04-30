Москва, 30 апреля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут), силы ВДВ сковывали ВСУ на северной и южной окраинах, сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовск и овладели четырьмя кварталами», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города.

Как сообщало ИА REGNUM, не более 1,5 км городской застройки осталось преодолеть российским штурмовикам до полного освобождения Артёмовска.

Линия фронта приближается к западным окраинам города. Украинские военные удерживают совсем небольшую его часть.