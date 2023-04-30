Киев, 30 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Киев подписал три новых контракта с турецким производителем беспилотников — компанией Baykar, сообщил 30 апреля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своём Telegram-канале.

Ahmed Deeb/Global Look Press Стенд компании «Baykar»

«Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — сообщил он, не раскрыв детали сделки.

Камышин заверил, что эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения.

Пресс-служба министерства сообщила, что подписание соглашений состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщалось ранее, глава компании Baykar Makina Сельчук Байрактар заявил, что Турция при необходимости с целью обеспечения собственной безопасности сможет направить ударные беспилотники «Байрактар» против их нынешних владельцев.

Тем временем заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин сообщал, что с начала СВО российской противовоздушной обороной сбито свыше 100 беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» турецкого производства.