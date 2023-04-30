Минобороны: в результате удара по эшелону в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ

Москва, , 15:08 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ, сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов Вооружённых сил Украины», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

28 апреля в Минобороны сообщали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Склад 127-й механизированной бригады ВСУ располагался в районе населённого пункта Синельниково. Ещё один склад боеприпасов в том же регионе, в районе населённого пункта Терновая, был уничтожен 24 апреля.

Ранее в апреле 2023 года газета The Washington Post сообщала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну 2023 года, отложено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. В публикации также отмечалось, что на решение о переносе сроков контрнаступления повлияла и утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии подразделений ВСУ.