Москва, 30 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ, сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов Вооружённых сил Украины», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

28 апреля в Минобороны сообщали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Склад 127-й механизированной бригады ВСУ располагался в районе населённого пункта Синельниково. Ещё один склад боеприпасов в том же регионе, в районе населённого пункта Терновая, был уничтожен 24 апреля.

Ранее в апреле 2023 года газета The Washington Post сообщала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну 2023 года, отложено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. В публикации также отмечалось, что на решение о переносе сроков контрнаступления повлияла и утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии подразделений ВСУ.