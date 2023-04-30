Мелитополь, 30 апреля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе посещения Запорожской области побывал в магазинах и аптеках региона. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал «Запорожский вестник».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По его информации, основной темой рабочей поездки Кириенко стали вопросы закрытия потребностей жителей региона. Он посетил несколько магазинов и аптек, чтобы проконтролировать в них цены.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе посещения Запорожской АЭС Сергей Кириенко ознакомился с принятыми дополнительными мерами по её защите. Он также оценил общую ситуацию в районе станции.

Помимо этого, первый заместитель руководителя администрации президента России в Энергодаре осмотрел объекты социальной инфраструктуры, а также рассмотрел с руководством города вопросы развития детско-юношеского спорта и образования. Он побывал в первом «атомклассе», в котором углубленно изучают естественные науки и математику. Данный класс был открыт в середине апреля в рамках проекта «Школа Росатома» в школе № 5. Также он посетил региональную школу бокса, ознакомился с условиями подготовки спортсменов, осмотрел спортивный инвентарь и зал.