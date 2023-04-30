Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Отчёты руководителей, в которых вопреки реальности заявляется, что «всё хорошо, прекрасная маркиза», очень раздражают, заявила 30 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, меня раздражают отчёты, которые вошли уже в привычку целого ряда руководителей. Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё замечательно, всё у нас по плану. Только план неважный иногда. Так нельзя сегодня работать», — сказала Матвиенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Проблема, вызвавшая возмущение Матвиенко, была выявлена в одном из медицинских учреждений Петербурга. Посетители жаловались на слишком долгое получение справок об инвалидности. К решению проблемы пришлось привлекать министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

29 марта в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что для дальнейшего улучшения социально-экономической ситуации в стране чиновники на всех уровнях должны действовать без бюрократии и проволочек.

В октябре 2022 года на заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал наказывать чиновников за бездействие. «Часть бюрократии, особенно в экономической и финансовой сферах, ведет себя так безмятежно, будто нет никакой специальной военной операции и ее превращения в войну НАТО против России. Это уже начинает граничить с саботажем», — сказал Зюганов.