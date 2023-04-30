Санкт-Петербург, 30 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Отчёты руководителей, в которых вопреки реальности заявляется, что «всё хорошо, прекрасная маркиза», очень раздражают, заявила 30 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Конечно, меня раздражают отчёты, которые вошли уже в привычку целого ряда руководителей. Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё замечательно, всё у нас по плану. Только план неважный иногда. Так нельзя сегодня работать», — сказала Матвиенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Проблема, вызвавшая возмущение Матвиенко, была выявлена в одном из медицинских учреждений Петербурга. Посетители жаловались на слишком долгое получение справок об инвалидности. К решению проблемы пришлось привлекать министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

29 марта в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что для дальнейшего улучшения социально-экономической ситуации в стране чиновники на всех уровнях должны действовать без бюрократии и проволочек.

В октябре 2022 года на заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал наказывать чиновников за бездействие. «Часть бюрократии, особенно в экономической и финансовой сферах, ведет себя так безмятежно, будто нет никакой специальной военной операции и ее превращения в войну НАТО против России. Это уже начинает граничить с саботажем», — сказал Зюганов.