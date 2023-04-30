Анкара, 30 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400, приобретённая Турцией у России, готова к использованию и будет применена только в случае нападения на республику. Об этом 30 апреля заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар телеканалу Habertürk.

Vitaly V. Kuzmin ЗРС С-400

Он рассказал, что С-400 приобретена, проведены работы по обучению персонала, а также хранению, использованию и транспортировке комплекса.

«В настоящее время система стоит и всё готово к применению. Это оборонительная система, и никому от неё не исходит угроза. И не будет исходить, пока на Турцию не будет совершено нападение», — отметил Акар.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос о поставках Анкаре второй партии С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, первый полк С-400 Россия поставила Турции в 2019 году. Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в феврале 2023 года заявил, что в Москве не видят нерешаемых задач в вопросе поставки второго полка ЗРК турецкой стороне.

15 марта турецкая газета Aydınlık написала, что вторая партия российских С-400 пока не поставлена Турции из-за позиции Анкары, не согласной с запретом продажи комплекса третьим странам.