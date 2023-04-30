Киев, 30 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Власти ФРГ передали Украине новый пакет военной помощи, в который вошёл второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Об этом 30 апреля сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

В новый пакет помощи вошли: 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 самозарядных пистолетов SFP9, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II, 25 генераторов, четыре мобильных антенно-мачтовых системы, два автопогрузчика и два ангарных тента.

Сообщается, что в будущем немецкие власти также намерены передать киевскому режиму ещё 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля украинский президент заявил, что Варшава передаст Киеву новую значительную партию вооружений. Речь идёт о БМП, бронетранспортерах Rosomak, самоходных минометах, дополнительных ракетах и самолётах «МиГ».

Ранее стало известно, что украинские военные не смогли сразу же применить в бою ни одно из 20 самоходных орудий, переданных Италией в помощь Киеву.