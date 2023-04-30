Москва, 30 апреля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если на Западе не могут найти резервы России, то это «их проблемы». Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Журналист обратил внимание на то, что в западных СМИ публикуется информация о том, что некоторые резервы России не могут найти на Западе. В связи с этим он поинтересовался у министра финансов России, как такое может происходить.

«Ну это их проблемы», — ответил Силуанов.

Как передавало ИА REGNUM, по информации немецкого издания Süddeutsche Zeitung, Еврокомиссии неизвестно точное местонахождение 300 млрд евро заблокированных средств из России. Отмечается, что где находятся эти активы, в Евросоюзе пытаются установить с ноября 2022 года. Деньги хотят направить «на восстановление Украины», но не могут их найти.

После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности передать Украине замороженные российские средства «лишились покоя» 45 депутатов Европарламента, также говорится в статье. Их обращение к главе Евросовета Шарлю Мишелю о местонахождении активов было безрезультатным: там ответили, что ничего не знают об этом. Депутат Европарламента Урмас Паэт назвал эту ситуацию странной.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в марте 2023 года заявил, что ЕС рано или поздно придётся вернуть изъятые российские госактивы, возможно, ещё и с процентами. Он отметил, что это фактически признала юридическая служба ЕС. Любая форма изъятия активов противоречит нормам международного права, также подчеркнул эксперт.