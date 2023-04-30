Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

Москва, , 14:49 — REGNUM На должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщили в Минобороны 30 апреля.

Алексей Кузьменков © Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

«Генерал-полковник А. Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ», — сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

В 2014–2018 годах Кузьменков возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС России, в 2018–2019 годах был заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, а с 2019 года занимал должность главнокомандующего войсками национальной гвардии России, рассказали в ведомстве.

С сентября 2022 года по апрель 2023 года пост заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения Вооружённых сил занимал генерал-полковник Алексей Мизинцев. О его предполагаемой отставке Telegram-каналы сообщили 27 апреля.