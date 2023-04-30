Москва, 30 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале 30 апреля сообщил, что на столичных улицах появился первый в России робот-уборщик «Пиксель», который разработала московская компания, являющаяся резидентом кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция «Пикселя» — от российской команды», — сообщил он, добавив, что элементы дизайна и системы управления российские разработчики делали вместе с белорусскими партнерами.

По словам мэра, робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. Сменное навесное оборудование позволяет использовать робота круглый год.

«Пока «Пиксель» работает в тестовом режиме в сопровождении оператора», — отметил Собянин.

Он напомнил, что в Москве уже работают 112 стартапов и инновационных компаний, среди которых — компания «Гумич», создавшая робота-охранника. Он может патрулировать разные объекты по заданному маршруту и передавать изображения на пункт контроля, сигнализируя о нарушениях. Робот-охранник уже прошел пилотное тестирование, и сейчас налаживают его серийное производство.

Рассказал мэр столицы и о еще одной разработке — «Блиндозер», это первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у покупателя. Он сам контролирует сроки годности всех ингредиентов.

«Попробовать блины от «Блиндозера» можно в «Сколково», парке «Зарядье» и на трёх станциях московского метро: «Воробьевы горы», БКЛ «Сокольники» и ТПУ «Нижегородская», — заключил Собянин.

В марте специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники (СКТБ ПР) представило свою новую разработку — многофункционального робота-амфибию. Такой робот может быть использован для разведки и ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и в шахтах.