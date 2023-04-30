Белгород, 30 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, но оно не сдетонировало. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Дрон ВСУ пытался атаковать инфраструктуру в Цаповке — ему удалось сбросить СВУ, но оно не сдетонировало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам беспилотник самолётного типа зацепился за деревья и упал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля дрон ВСУ с двумя гранатами атаковал автотранспортное средство российских военнослужащих около населённого пункта Бутырки Валуйского района Белгородской области. Беспилотник уничтожен, никто не пострадал.