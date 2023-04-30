Матвиенко заявила, что Россия не будет реагировать на русофобские высказывания Запада

Москва, , 14:38 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена продолжать вести принципиальную политику, не реагируя на русофобские высказывания лидеров западных стран.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы от своих принципов не отступим. И мы будем и дальше вести такую принципиальную политику. И мы не будем на рефлексы Запада реагировать, на эти все зашкаливающие русофобские высказывания», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По её словам, западные страны бьются в агонии, поскольку сами загнали себя в тяжёлую ситуацию антироссийскими санкциями.

Она также обратила внимание на то, что в настоящее время происходит в Евросоюзе. Говоря о митингах и протестах, Матвиенко подчеркнула, что у Запада «нет морального права кого-то учить». Она также посоветовала лидерам европейских стран разобраться с тем, что творится у них.

По мнению председателя Совета Федерации, России нужно не реагировать на резкие выпады западных деятелей в свой адрес, а заниматься внутренней политикой и развивать свою страну.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и одержит победу, об этом свидетельствует как военный потенциал страны, так и настроения в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что русофобия в Британии есть и она присутствует во всех сферах. Он отметил, что в основном русофобия носит бытовой характер.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет своё стремление к евроинтеграции с процветанием русофобии.