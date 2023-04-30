Москва, 30 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена продолжать вести принципиальную политику, не реагируя на русофобские высказывания лидеров западных стран.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Мы от своих принципов не отступим. И мы будем и дальше вести такую принципиальную политику. И мы не будем на рефлексы Запада реагировать, на эти все зашкаливающие русофобские высказывания», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По её словам, западные страны бьются в агонии, поскольку сами загнали себя в тяжёлую ситуацию антироссийскими санкциями.

Она также обратила внимание на то, что в настоящее время происходит в Евросоюзе. Говоря о митингах и протестах, Матвиенко подчеркнула, что у Запада «нет морального права кого-то учить». Она также посоветовала лидерам европейских стран разобраться с тем, что творится у них.

По мнению председателя Совета Федерации, России нужно не реагировать на резкие выпады западных деятелей в свой адрес, а заниматься внутренней политикой и развивать свою страну.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и одержит победу, об этом свидетельствует как военный потенциал страны, так и настроения в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что русофобия в Британии есть и она присутствует во всех сферах. Он отметил, что в основном русофобия носит бытовой характер.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет своё стремление к евроинтеграции с процветанием русофобии.