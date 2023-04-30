Киев, , 14:35 — REGNUM Несмотря на то что Киев не готов к масштабному наступлению, у него нет выбора. Об этом написала британская газета The Times.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание обращает внимание на то, что, с одной стороны, офицеры Великобритании, которые обучают военных ВСУ, высказывают уверенность в успехе наступления украинской армии и рассчитывают добиться «некоторых серьёзных успехов», но, с другой, разведка США, согласно размещённым в Сети секретным документам, невысоко оценивает шансы ВСУ, считая, что Киев сможет добиться только «скромных территориальных приобретений».

По информации авторов статьи, у Украины нет другого выхода, кроме как перейти в наступление, поскольку, чтобы сохранить поддержку Запада, президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать «окупаемость инвестиций».

Отмечается, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов не допускает разговоров о переговорах, при этом некоторые чиновники в правительстве Украины полагают, что нужно прощупать почву.

Издание описало опыт одного из западных дипломатов в Киеве, который был свидетелем того, что его собеседники в один из вечеров обсуждали возможные форматы переговоров, а на следующий день они же публично заявили, что никаких переговоров с Россией не будет.

Авторы статьи полагают, что, скорее всего, Киев поставит себе цель захватить Мелитополь, что позволит ВСУ перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией, либо Донецк, который имеет больше символическое значение, чем практическое.

Как передавало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выполнит все задачи спецоперации и одержит победу, об этом свидетельствует как военный потенциал страны, так и настроения в обществе. Она напомнила, что является информированным человеком, который знает о возможностях и потенциале, который есть у России.

«У меня нет никаких сомнений, что мы точно, обязательно победим», — отметила он.