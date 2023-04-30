Брянск, 30 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Тела ещё двух человек обнаружены после обстрела посёлка Суземка украинскими войсками. Число погибших увеличилось до четырёх, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз 30 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Двое погибших мирных жителей найдены под завалами разрушенного дома. Завалы продолжают разбирать, отметил глава региона.

«Погибли четверо мирных жителей», — констатировал Богомаз.

Ещё два человека доставлены в больницу с ранениями. В посёлке действует режим ЧС. Комиссия по оценке ущерба уже приступила к работе там, где завершились оперативные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью ВСУ обстреляли посёлок Суземка в приграничном Суземском районе Брянской области. В один из жилых домов попал снаряд, произошёл пожар. Дом был уничтожен полностью, сообщалось о двоих погибших. Позднее Богомаз сообщил о повторном обстреле посёлка со стороны Украины, несколько снарядов перехватила российская система ПВО.