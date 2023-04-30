Донецк, 30 апреля 2023, 14:31 — REGNUM Жительница Донецка утром 30 апреля получила ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Алексей Кулемзин.
Алексей Кулемзин.
(сс) Andrew Butko

«В результате обстрела Куйбышевского района сегодня утром пострадала женщина 1975 года рождения. Госпитализирована в больницу им. Калинина», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

За минувшие сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщили ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под артобстрел попали Горловка, Ясиноватая, Донецк и ряд других населённых пунктов. В Ясиноватой двое мирных жителей погибли.

В результате обстрелов Донецка 29 апреля пострадали восемь мирных жителей, сообщал ранее Кулемзин. По городу было выпущено 90 снарядов калибра 155 мм и две ракеты из реактивных систем залпового огня. Были зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных и частных жилых домов, а также здания детского сада и линии электропередач.