Донецк, 30 апреля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Жительница Донецка утром 30 апреля получила ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района сегодня утром пострадала женщина 1975 года рождения. Госпитализирована в больницу им. Калинина», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

За минувшие сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщили ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под артобстрел попали Горловка, Ясиноватая, Донецк и ряд других населённых пунктов. В Ясиноватой двое мирных жителей погибли.

В результате обстрелов Донецка 29 апреля пострадали восемь мирных жителей, сообщал ранее Кулемзин. По городу было выпущено 90 снарядов калибра 155 мм и две ракеты из реактивных систем залпового огня. Были зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных и частных жилых домов, а также здания детского сада и линии электропередач.