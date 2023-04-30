Асунсьон, , 14:26 — REGNUM В Парагвае открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны, передаёт РИА Новости.

Выборы президента в Парагвае © Jorge Candia Photography/Global Look Press

Основная борьба, как ожидается, развернётся между двумя кандидатами — Сантьяго Пенья (представитель правой партии «Колорадо», которая правит страной с небольшим перерывом более 70 лет) и Эфраином Алегре от Либерально-радикальной аутентичной партии (PLRA).

Помимо президента, жители Парагвая будут выбирать вице-президента, членов парламента и губернаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин заявил, что Москва ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке.

Также Путин отметил, что сотрудничество с Россией позволяет Парагваю развивать различные сферы деятельности, в том числе образование и науку.