В Парагвае началось голосование на выборах президента
Асунсьон, 30 апреля 2023, 14:26 — REGNUM В Парагвае открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны, передаёт РИА Новости.
Основная борьба, как ожидается, развернётся между двумя кандидатами — Сантьяго Пенья (представитель правой партии «Колорадо», которая правит страной с небольшим перерывом более 70 лет) и Эфраином Алегре от Либерально-радикальной аутентичной партии (PLRA).
Помимо президента, жители Парагвая будут выбирать вице-президента, членов парламента и губернаторов.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин заявил, что Москва ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке.
Также Путин отметил, что сотрудничество с Россией позволяет Парагваю развивать различные сферы деятельности, в том числе образование и науку.