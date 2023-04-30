Сокращение производства на Южном Урале не решило экологических проблем региона
Челябинская область, 28 ноября, 2008, 15:53 — ИА Регнум. Многие предприятия Челябинской области сократили производство и экологическая ситуация в регионе улучшилась. Однако, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр экологической и радиационной безопасности региона
Экологические проблемы губернатор Челябинской области
Губернатор региона Петр Сумин дал распоряжение создать ряд конкретных предложений по улучшению экологической ситуации в регионе. Глава региона также дал указание обозначить конкретные сроки выполнения мероприятий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в министерстве экологической и радиационной безопасности уже отмечали, что снижение объемов производства крупнейших южноуральских заводов - это не повод забывать о реализации экологических мероприятий. Напомним, до 2010 года 20 предприятий Челябинской области должны перестать загрязнять окружающую среду сверхнормативными выбросами.