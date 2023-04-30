Челябинская область, 28 ноября, 2008, 15:53 — ИА Регнум. Многие предприятия Челябинской области сократили производство и экологическая ситуация в регионе улучшилась. Однако, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр экологической и радиационной безопасности региона Геннадий Подтесов , экологические программы никто останавливать не собирается, да и проблем в состоянии окружающей среды осталось немало.

Экологические проблемы губернатор Челябинской области Петр Сумин обсудил 28 ноября с главами муниципальных образований и представителями отвечающих за экологическую ситуацию ведомств. Помимо загрязнения окружающей среды предприятиями есть также проблемы нехватки чистой воды в некоторый районах области, проблемы с утилизацией отходов (у региона не хватает средств на строительство полигонов для мусора, скотомогильников). Также на Южном Урале есть районы с высоким уровнем природной радиации. Кроме того, плохо сказывается на экологической ситуации большое количество транспорта и пробки. Как отмечали специалисты, строительство хороших дорог и удобных транспортных развязок будет способствовать снижению загрязнения атмосферы города выхлопными газами.

Губернатор региона Петр Сумин дал распоряжение создать ряд конкретных предложений по улучшению экологической ситуации в регионе. Глава региона также дал указание обозначить конкретные сроки выполнения мероприятий.