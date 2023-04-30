МЧС: на камчатском вулкане Шивелуч повышена вероятность пепловых выбросов

Петропавловск-Камчатский, , 14:28 — REGNUM ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о вероятности выпадения пепла в посёлках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск после того, как в регионе активизировался вулкан Шивелуч.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

«На вулкане Шивелуч повышена вероятность пепловых выбросов до 15 000 метров над уровнем моря с возможным образованием пирокластических потоков, протяженность которых может составить до 10–15 километров», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В случае, если пирокластические потоки пройдут расстояние порядка 15 км, уточнили в МЧС, они могут достичь автотрассы Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также спасатели предупредили о большой опасности пепловых выбросов для авиации.

«Экипажам воздушных судов рекомендовано учитывать потенциальную опасность при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полёты», — сказано в сообщении.

При этом жителям и гостям Камчатки настоятельно рекомендовали воздержаться от посещения окрестностей вулкана Шивелуч в радиусе минимум 25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля началось извержение Шивелуча. Вулкан выбросил пепел на высоту примерно 20 км.

В результате несколько населенных пунктов на востоке Камчатки накрыло пепловой тучей. В ряде мест толщина пеплового слоя достигала 20 см. Пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет.

Камчатские власти 22 апреля ввели в нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 30 апреля в окрестностях Шивелуча за сутки было зафиксировано 15 подземных толчков.

Отмечается, что все подземные толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 км от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2.

По данным регионального главка МЧС, после землетрясений жители Камчатки в оперативные службы не обращались.