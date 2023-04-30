Москва, , 14:22 — REGNUM Московские огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, заявил сегодня, 30 апреля, заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков, поздравляя пожарных с профессиональным праздником.

Петр Бирюков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Выступая в День пожарной охраны России, Петр Бирюков отметил, что главным достоянием многотысячного пожарно-спасательного гарнизона Москвы «всегда были и остаются люди — профессионалы своего дела. Это пожарные, диспетчеры, пилоты экстренной авиации, операторы Службы 112, инспекторы и другие специалисты».

Заместитель мэра напомнил, что в столице действует «мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками», которой довелось пройти «серьезную проверку готовности к решению сложнейших задач» во время лесных пожаров в соседних регионах в августе прошлого года.