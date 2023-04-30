Астана, 30 апреля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Китаец Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий сыграли вничью во второй партии тай-брейка матча за шахматную корону в Астане. Непомнящий играл белыми фигурами, партия завершилась после 47 ходов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Справа налево: гроссмейстеры Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай)

Счёт на тай-брейке стал 1-1. В результате не был выявлен чемпион по результатам 14 партий с классическим контролем времени (7-7). В ходе тай-брейка шахматисты проведут четыре партии в рапид. В случае ничьей пройдут две партии в блиц. При равном счёте будет ещё две партии в блиц. Если победитель не будет выявлен, то контроль времени ещё сократится, шахматисты будут играть по одной партии до первой победы.

Как передавало ИА REGNUM, Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 29 апреля в Астане. Непомнящий играл чёрными фигурами. После 90-го хода гроссмейстеры согласились на ничью. Партия продолжалась больше 6,5 часа.

27 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча. До этого в предыдущих трёх партиях была также зафиксирована ничья.

26 апреля Непомнящий, играя чёрными, проиграл Дину Лижэню в 12-й партии матча. 24 апреля в 11-й партии матча, как и в трёх предыдущих, была зафиксирована ничья.

В матче за мировую шахматную корону российский гроссмейстер, который выиграл турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, но норвежец не захотел защищать титул. Тогда его заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Экс-чемпион мира по шахматам депутат Госдумы Анатолий Карпов отметил, что Непомнящему будет трудно победить Лижэня, так как китайская шахматная школа взяла всё лучшее от советской. Карпов отметил, что не следил за подготовкой шахматистов к матчу, и добавил, что надеется, что российский гроссмейстер смог извлечь уроки из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году, что позволит ему выступить более успешно.