Москва, 30 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Российским спортсменам позволят участвовать в нейтральном статусе в международных соревнованиях по гонкам на каноэ. Об этом говорится в заявлении Международной федерации каноэ (ICF).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Российские спортсмены на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Летние Олимпийские игры в Токио

В организации сообщили, что приняли решение допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддерживают проведение спецоперации, «в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов».

Рассматривать заявки от спортсменов, желающих выступать, будет независимая комиссия. При этом запрет в отношении всех российских и белорусских официальных лиц на участие в каком-либо качестве в мероприятиях ICF остаётся в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года ICF отстранила российских и белорусских гребцов от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Представителей России и Белоруссии отстранили от судейства и от участия в любых мероприятиях под эгидой федерации.

Позднее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают спецоперацию. В Олимпийском комитете России заявили, что эти рекомендации неприемлемы и что спортсменам по сути предлагают отказаться от мечты побороться за олимпийские медали.