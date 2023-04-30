Спикер Совета Федерации Матвиенко уверена в победе России в спецоперации

Москва, , 14:04 — REGNUM Россия выполнит все задачи специальной военной операции и одержит победу, об этом свидетельствует как военный потенциал страны, так и настроения в обществе, заявила 30 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Я информированный человек и знаю о тех возможностях, о том потенциале, который есть у нашей страны. У меня нет никаких сомнений, что мы точно, обязательно победим», — сказала Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

16 апреля бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и в Киеве это понимают. ВСУ находятся в «ужасном» положении, но Запад подталкивает их к наступлению, хотя ресурсов для успешной атаки нет, отметил эксперт.

В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупостью» заявления киевских политиков о том, что Украина может победить Россию. Победить ядерную державу невозможно, констатировал Лукашенко. При этом он выразил уверенность в том, что Россия применит ядерное оружие только в крайнем случае.

События на линии боевого соприкосновения показывают, что полное поражение Украины уже неизбежно, отмечал в свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Такой финал событий станет унижением для США, поскольку их поддержка Украине не поможет, добавил эксперт.