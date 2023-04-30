Памфилова призвала «приглядеться» к системе биометрической идентификации в Узбекистане

Ташкент, , 14:09 — REGNUM Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что избирательной системе РФ следует приглядеться к технологии биометрической идентификации избирателей, которая применяется на референдуме по обновлению конституции в Узбекистане.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Могу отметить, что участки хорошо оборудованы, и мне импонирует то, что везде есть медпункты», — приводит её слова пресс-служба комиссии.

Памфилова восхитилась тем, что в Узбекистане позаимствовали некоторые элементы избирательного процесса в России. Речь идёт о пломбировании ящиков для голосования, интерактивной карте участников референдума.

Также глава российского ЦИК отметила работу технологии биометрической идентификации избирателей. По ее мнению, «российской избирательной системе стоит к ней приглядеться».

В свою очередь член комиссии Антон Лопатин, который также находится в Узбекистане в качестве наблюдателя, заметил, что биометрические данные упростят работу членов комиссии при определении активного избирательного права и минимизируют человеческий фактор.

Утром 30 апреля в Узбекистане началось голосование на референдуме по конституции в новой редакции, которое продлится с 08:00 до 20:00 по местному времени (06:00–18:00 мск).

Позднее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров заявил, что референдум по вопросу внесения поправок в конституцию Узбекистана признан состоявшимся. По его словам, по состоянию на 13:00 по местному времени число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% числа внесенных в списки граждан.