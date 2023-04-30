Касаткина победила украинскую теннисистку Цуренко в третьем круге турнира в Мадриде

Мадрид, , 13:59 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и три реализованных брейка из восьми.

В четвёртом круге турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между российскими теннисистами Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Мирра Андреева в свой 16-й день рождения одержала победу над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.