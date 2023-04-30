Участники митинга у посольства Польши в Москве призвали открыть в здании русскую школу

Москва, , 14:11 — REGNUM На митинге около посольства Польши в Москве потребовали разместить в этом здании русскую школу вместо закрытой ранее в Варшаве. Об этом 30 апреля сообщает издание Life.

Борис Чернышов Sherbec

Отмечается, что поводом для митинга стало закрытие властями Польши российской школы в Варшаве.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, слова которого приводят журналисты, подчеркнул, что Польша является страной-русофобом.

«Сегодня высказывается достаточно много мнений, что поляки действительно распоясались, что поляки действительно являются сегодня поджигателями мировой войны. Ещё Черчилль говорил, что Польша — гиена того времени», — приводит издание его слова.

Уточняется, что на митинге активисты держали в руках плакаты, они потребовали от Варшавы прекратить удары по детям, сравнив Польшу с деспотичным жандармом и выступив за защиту Русского мира и языка.

«Они борются с нашей школой. По большому счёту они борются с русским языком, русским образованием, русской культурой. Так и нам нужно сделать это посольство русской школой в Москве, где будем преподавать самые главные предметы», — подчеркнул Чернышов, отметив, что в этой школе нужно будет преподавать в том числе и новую географию.

Отмечается, что на митинг у здания посольства вышли активисты партии ЛДПР.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали там дверь, когда сотрудники российской дипмиссии не впустили их внутрь здания.

В МИД России отреагировали на инцидент и назвали вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало жёсткую реакцию со стороны Москвы.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу после майских праздников в другом здании. Как только это все будет организовано, отметил он, предположительно, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме.