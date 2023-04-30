Кейптаун, 30 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Правительство ЮАР направило в США делегацию для разъяснения позиции африканской страны в отношении кризиса на Украине, сообщает 30 апреля местная газета Sunday Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

Отмечается, что в ходе визита в США члены делегации проведут встречи с представителями Белого дома, а также конгрессменами и деловыми кругами.

Задача поездки заключается в противодействии планам США по исключению ЮАР из списка стран, пользующихся экономическими и торговыми преимуществами.

В настоящее время в Конгрессе добиваются исключения ЮАР из этого списка по причине ее позиции в отношении Украины. ЮАР ранее воздерживалась при голосовании в ООН по связанным с украинским кризисом резолюциям, направленным против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), поскольку эта структура проявляет пристрастность в некоторых ситуациях. Однако 26 апреля администрация президента ЮАР опровергла планы по выходу из МУС, сославшись на ошибку в комментарии партии АНК.