Против адвоката Медведчука на Украине заведено дело за «коллаборационистскую деятельность»

Киев, , 13:50 — REGNUM Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в отношении адвоката Валентина Рыбина, который ранее представлял в суде интересы оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщили 30 апреля украинские СМИ, ссылаясь на свои источники.

«На Украине открыли уголовное дело по статье 111 части 5 («Коллаборационистская деятельность») в отношении известного адвоката Валентина Рыбина», — говорится в материале.

Как заявляют правоохранители, Рыбин в Херсонской области вступил в должность исполняющего обязанности директора организационно-правового департамента министерства информационной политики. Кроме того, он зарегистрировался для участия в праймериз, которые состоятся 10 сентября, на выборах в Законодательное собрание региона.

Сообщалось, что Рыбин покинул Украину в марте 2023 года из-за опасности уголовного преследования и риска быть убитым ультранационалистами.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля украинский суд арестовал активы жены Медведчука Оксаны Марченко. В феврале ее обвинили в финансировании российских правоохранительных органов. Тогда суд арестовал имущество на сумму свыше $151 млн. В апреле её объявили в розыск на Украине.

Сам лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был обвинён в госизмене. Он был лишен украинского гражданства по решению президента Украины .