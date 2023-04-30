ФСБ раскрыла совершённое в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

Москва, , 13:44 — REGNUM Убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году заказал лидер «тамбовской» преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин), лично передавший оружие двум исполнителям. Об этом сообщили 30 апреля в центре общественных связей ФСБ России.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

В ФСБ заявили, что совместно с МВД заказное убийство Маневича, совершённое 25 лет назад, раскрыто. Причастность к преступлению двух членов петербургской преступной группировки задокументирована.

Один из исполнителей наблюдал за передвижениями Маневича по городу и сообщал об этом подельнику. Второй исполнитель обстрелял автомобиль с вице-губернатором, в результате чего тот получил смертельные ранения.

Оба фигуранта признались, что подготовили и осуществили убийство Маневича по заказу Барсукова. Он лично передал им орудие совершения преступления — автомат Калашникова.

«Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются», — добавили в спецслужбе.

Утром 18 августа 1997 года Михаила Маневича, который руководил комитетом по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга, расстрелял снайпер. Чиновник ехал в служебном автомобиле «Вольво» вместе со своей женой. Машина притормозила перед выездом с улицы Рубинштейна, где жил Маневич, на Невский проспект. В этот момент раздались выстрелы. В вице-губернатора попали пять пуль, он скончался по дороге в больницу. Его супруга была легко ранена.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2009 году в убийстве Маневича сознался Алексей Гардоцкий, который находился под следствием по делу банды Сергея Зарипова. Последний был бригадиром ОПГ, подконтрольной депутату Законодательного собрания города Юрию Шутову. Гардоцкий подробно описал подготовку к убийству и само преступление, в частности, он рассказал, что получал команды от Андрея Зарипова — брата главаря банды. Ещё двое соучастников следили за моментом выезда вице-губернатора из дома.