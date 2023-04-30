Москва, 30 апреля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Контрабасист Иван Иванчик стал жертвой телефонных мошенников. Они убедили его оформить кредит и перевести деньги на неизвестный счёт. Об этом ИА REGNUM рассказал источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

20 апреля в полицию обратился музыкант, 21-летний контрабасист оркестра Иван Иванчик. Молодой человек рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина убедил артиста, что от его имени кто-то оформил кредит, который нужно немедленно закрыть. Для этого молодому человеку посоветовали открыть другой кредит и перевести деньги на «резервный» счёт. Иван так и поступил. Позже он понял, что стал жертвой мошенников.

«Поступило заявление от 21-летнего уроженца Латвии о том, что на его номер поступил звонок от неизвестного с информацией об оформленном на заявителя кредите. Путём обмана его убедили оформить новый кредит и перевести деньги на неизвестный счёт. Сумма ущерба составила 95 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

25 апреля по заявлению артиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве мошенники убедили пенсионерку отдать им 13 млн рублей. Жертвой преступников стала 68-летняя москвичка, которой сначала предложили купить криптовалюту, а затем взять кредит под залог квартиры.