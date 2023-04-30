Кейптаун, 30 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в смешанном формате — как очно, так и по видеосвязи. Об этом 30 апреля пишет местная газета The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

Отмечается, что правительство ЮАР начало переговоры с российской стороной о возможности проведения «смешанного саммита» БРИКС. В этом случае президент РФ Владимир Путин сможет принять участие в нём, не покидая территорию России.

В августе 2023 года в ЮАР пройдёт саммит БРИКС. Республика готовится к тому, что все лидеры стран — участниц БРИКС, включая Путина, лично примут участие в его работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), поскольку эта структура проявляет пристрастность в некоторых ситуациях. Однако 26 апреля администрация президента ЮАР опровергла планы по выходу из МУС, сославшись на ошибку в комментарии партии АНК.

17 марта МУС опубликовал сведения об «ордере на арест» Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «совершении военных преступлений на Украине». В Кремле напомнили, что решения этого суда не имеют силы в России, и назвали заявления суда очередным проявлением враждебности Запада в отношении России, которое не следует «принимать близко к сердцу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет уточнять позицию ЮАР по поводу её членства в МУС.