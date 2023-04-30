Спикер парламента Крыма Константинов обвинил Вашингтон в геноциде украинского народа

Симферополь, , 13:46 — REGNUM Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил Соединённые Штаты Америки в политике геноцида, целью которой является ликвидация народа Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«США ведут в отношении украинского народа политику геноцида», — заявил он.

По словам спикера, цель Вашингтона — убить народ Украины. Константинов отметил, что для западных стран геноцид не является «красной линией», они надеются на вырождение страны в «полном объёме». Политик выразил уверенность в том, что в Белом доме понимают, что планы по травле двух народов вскоре пройдут, и братские народы вновь воссоединятся.

«Но пока эти люди у Запада «под колпаком» и безропотно идут массами на убой», — подытожил спикер.

Ранее глава крымского парламента назвал Украину территорией с захваченной группой людей властью. Он утверждает, что Украина на данный момент превратилась в разорённую страну с астрономическими долгами.