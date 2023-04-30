В ВСУ заявили, что атака на нефтебазу в Севастополе — часть подготовки к контрнаступлению

Киев, , 13:34 — REGNUM Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе является одним из элементов подготовки к контрнаступлению ВСУ, заявила 30 апреля представитель «сил обороны юга» ВСУ Наталья Гуменюк.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Цель атаки — «заставить россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места», а подрыв логистического объекта является «одним из элементов подготовки к активным действиям», цитирует Гуменюк издание «Страна».

Нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ в ночь на 29 апреля. Один из дронов был сбит на подлёте. Было повреждено четыре резервуара с топливом, один из них загорелся. Пожару был присвоен сложный уровень.

Власти Севастополя заявили, что пожар не несёт угрозы гражданским объектам города и не повлияет на снабжение топливом. Эвакуацию жителей соседних районов не производили. После 12:00 мск пожар был локализован, в 15:00 мск ликвидирован.

Представители ВСУ ранее уже комментировали этот инцидент: представитель «сил обороны таврического направления» Алексей Дмитрашковский заявил, что «любит», когда в Крыму происходят взрывы. В управлении разведки минобороны Украины в свою очередь пообещали продолжить удары по Крыму.