Москва, 30 апреля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. В Москве от Музея Победы стартовал автопробег «Огонь памяти» под лозунгом «Братство времен и народов», участники взяли с собой частичку огня. Об этом сообщил главный организатор общественного движения «Огонь Памяти» Сергей Игнатьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег

Пробег приурочен к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие свыше 60 человек на 23 автомобилях, при этом самому маленькому участнику всего 11 месяцев.

Отмечается, что общественники побывают в более 40 местах боевой славы, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Автопробег стартовал, мы уже на Минском шоссе», — приводит РИА Новости слова организатора, который добавил, что в церемонии старта приняла участие рота почётного караула от 154-го Преображенского полка.

Уточняется, что участники автопробега взяли с собой частичку огня.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в регионе восстановят мемориал жертвам фашизма. По его словам, к 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдет реконструкция мемориала шахты №4/4-бис — второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. От рук немецких оккупантов в 1942–1943 годах здесь погибли 75 тысяч человек.