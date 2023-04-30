Третьяк оценил желание американского хоккеиста Менелла получить гражданство России

Москва, , 13:27 — REGNUM Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приветствовал желание американского защитника московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннана Менелла получить российское гражданство.

Владислав Третьяк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это его личное дело, если он хочет в России играть, если он хороший игрок, нужен команде, то почему нет? Мы это только приветствуем», — сказал Третьяк ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, американский защитник«Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России.

В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.