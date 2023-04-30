Москва, 30 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приветствовал желание американского защитника московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннана Менелла получить российское гражданство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

«Это его личное дело, если он хочет в России играть, если он хороший игрок, нужен команде, то почему нет? Мы это только приветствуем», — сказал Третьяк ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, американский защитник«Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России.

В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.

Отметим, что в текущем сезоне Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил две шайбы и отдал 22 результативные передачи.

Ангольский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Жоау Батчи в настоящее время не рассматривает возможности получения российского гражданства, но не исключает этого в будущем.