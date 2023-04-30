Третьяк приветствовал желание Менелла получить российское гражданство
Третьяк оценил желание американского хоккеиста Менелла получить гражданство России
Москва, 30 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приветствовал желание американского защитника московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннана Менелла получить российское гражданство.
«Это его личное дело, если он хочет в России играть, если он хороший игрок, нужен команде, то почему нет? Мы это только приветствуем», — сказал Третьяк ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, американский защитник«Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России.
В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.
Отметим, что в текущем сезоне Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил две шайбы и отдал 22 результативные передачи.
Ангольский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Жоау Батчи в настоящее время не рассматривает возможности получения российского гражданства, но не исключает этого в будущем.