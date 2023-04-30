Мелитополь, 30 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе посещения Запорожской АЭС ознакомился с принятыми дополнительными мерами по её защите. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба администрации города Энергодар.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По её информации, Кириенко оценил общую ситуацию в районе станции, а также ознакомился с принятыми дополнительными мерами по её физической защите.

Отмечается, что кроме этого первый заместитель руководителя администрации президента России в Энергодаре осмотрел объекты социальной инфраструктуры, а также рассмотрел с руководством города вопросы развития детско-юношеского спорта и образования.

Он посетил первый «атомкласс», в котором углубленно изучают естественные наук и математику. Данный класс был открыт в середине апреля в рамках проекта «Школа Росатома» в школе № 5.

Уточняется, что Кириенко также побывал в региональной школе бокса, ознакомился с условиями подготовки спортсменов, а также осмотрел спортивный инвентарь и зал.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля вблизи Запорожской атомной электростанции упал беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства. По словам находившегося на месте происшествия российского военного, вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов.

В результате обстрелов со стороны ВСУ получило повреждение остекление турбинного зала четвёртого энергоблока Запорожской атомной электростанции.