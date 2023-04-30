Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с мерами по её защите
Мелитополь, 30 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе посещения Запорожской АЭС ознакомился с принятыми дополнительными мерами по её защите. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба администрации города Энергодар.
По её информации, Кириенко оценил общую ситуацию в районе станции, а также ознакомился с принятыми дополнительными мерами по её физической защите.
Отмечается, что кроме этого первый заместитель руководителя администрации президента России в Энергодаре осмотрел объекты социальной инфраструктуры, а также рассмотрел с руководством города вопросы развития детско-юношеского спорта и образования.
Он посетил первый «атомкласс», в котором углубленно изучают естественные наук и математику. Данный класс был открыт в середине апреля в рамках проекта «Школа Росатома» в школе № 5.
Уточняется, что Кириенко также побывал в региональной школе бокса, ознакомился с условиями подготовки спортсменов, а также осмотрел спортивный инвентарь и зал.
Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля вблизи Запорожской атомной электростанции упал беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства. По словам находившегося на месте происшествия российского военного, вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов.
В результате обстрелов со стороны ВСУ получило повреждение остекление турбинного зала четвёртого энергоблока Запорожской атомной электростанции.