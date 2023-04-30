Вашингтон, 30 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден признал обоснованными вопросы о своем возрасте, отметив, что он является мужчиной «в самом расцвете сил», пишет Washington Post.

Ранее Байден объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. После газета New York Times назвала возраст американского лидера «неудобной проблемой», поскольку ему к этому моменту исполнится 82 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме, — сказал Байден. — Говорят, что я уже не тот, что был раньше, [американский журналист] Дон Лемон бы сказал, что это мужчина в самом расцвете сил».

Как сообщало ИА REGNUM, новый минимальный уровень обновил рейтинг президента США Джо Байдена среди американцев со дня его инаугурации в январе 2021 года. Соответствующие результаты исследований опубликованы социологической службой Gallup.

По мнению члена Республиканской партии конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор-Грин, решение президента США Джо Байдена снова баллотироваться на выборах — эгоистичное.