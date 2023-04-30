Киев, 30 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал 30 апреля в двух областях Украины, расположенных на северо-востоке и юге страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно опубликованным данным, тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях, а также в части Херсонской области, находящейся под контролем киевского режима.

Сообщается, что сигнал тревоги прозвучал около полудня.

В прошлый раз эти регионы оказались в красной зоне 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

28 апреля сигнал воздушной тревоги прозвучал почти на всей территории Украины. Сообщалось, что с 18:31 Мск режим воздушной тревоги действовал в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на территориях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевского режима.

21 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в связи со взлётом самолёта МиГ-31К ВКС России, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал», с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области.