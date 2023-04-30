Одесса, Украина, 30 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Российскую гражданку и её двухлетнюю дочь обнаружили мёртвыми возле многоэтажного дома в Одессе. Об этом сообщило 30 апреля украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Трагедия произошла вечером 29 апреля возле новостройки на Французском бульваре. Тела женщины и ребёнка нашли местные жители. Правоохранители выяснили, что 34-летняя женщина жила с мужем и дочерью на 16-м этаже в этом же доме. Мужчина был на работе.

«В поле зрения полиции супруги не попадали. На учёте в службе по делам детей семья также не состояла», — отметили в полиции.

Сначала правоохранители предположили, что с матерью и ребёнком произошёл несчастный случай. Затем основной версией стало самоубийство женщины, его мотивы устанавливаются.

Источник сообщил изданию, что женщина была гражданкой России и находилась на Украине незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в Екатеринбурге женщина убила троих своих детей и намеревалась совершить суицид. Она написала записку, в которой обвинила детей в различных грехах и одержимости бесами, и пояснила, что ей «приснилось убить детей». Позднее женщина призналась в приёме наркотических средств, по решению суда её поместили под стражу.