Москва, 30 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России может начаться в мае. Об этом 30 апреля ТАСС сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Последняя волна довольно небольшая. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — сказал Альтштейн, добавив, что невозможно точно предсказать, будут ли ещё другие волны заболеваемости.

Последняя волна, по его данным, началась в январе, на её пике регистрировалось порядка 13 тыс. случаев, снижение идёт очень медленно.

Он предположил, что максимальное число заболевших COVID-19 в период вероятного подъема заболеваемости может колебаться в пределах 10-20 тыс.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России к концу мая ожидается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Попова отметила, что новый штамм «Арктур» идёт из Индии и является гораздо более заразным, чем его предшественники.

В конце марта Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Согласно данным ведомства, в общей сложности с начала 2023 года в России было зафиксировано 773 тыс. случаев заболевания. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 47,2%. Заболеваемость COVID-19 снизилась, зарегистрировано 78,7 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».