Краснодар, , 13:18 — REGNUM В Краснодаре причиной аварийного отключения электроэнергии на нескольких улицах стало повреждение кабельной линии. Об этом 30 апреля сообщила городская Единая дежурно-диспетчерская служба.

Фонарь Дарья Драй © ИА REGNUM

По её информации, аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе в результате повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС «ЭН-1» и 30 трансформаторных подстанций.

Уточняется, что без электроэнергии остались улицы Народная, Спасская, Дзержинского, Воскресенская, Соколова, Куликовского, Сургутская, Кореновская, Неустроева, Покрышкина, Лавриненко, Кристальная. На месте происшествия работали сотрудники аварийной бригады. Отмечается, что сейчас авария устранена, все потребители запитаны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории ТЭЦ-2 в Ижевске произошёл пожар, загорелись трансформатор и масло на открытой площадке. Информация о возгорании поступила в 13:19 (12:19 мск). Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров в 13:41 (12:41 мск). В ведомстве отметили, что угрозы отключения электроэнергии на объектах нет. К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 16 единиц техники из ижевского пожарно-спасательного гарнизона.

В марте в Дагестане жители пяти районов республики остались без света. Причиной массовых отключений электроэнергии стала непогода.