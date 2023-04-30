Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Артёма Усса нарушением Россией суверенитета Италии

Рим, , 13:19 — REGNUM В американском Госдепе считают историю с побегом из-под домашнего ареста в Милане сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артёма Усса «грубым нарушением» Москвой итальянского суверенитета. Об этом 30 апреля сообщает газета Corriere della Sera.

Артем Усс (сс) Артем Усс

Правоохранительные органы Италии задержали Артёма Усса 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса. Он собирался вылететь в Турцию.

Усса арестовали по запросу американских властей, которые объявили его в международный розыск по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции сына экс-губернатора в США, а 23 марта стало известно, что арестованный скрылся в неизвестном направлении.

«Россия грубо нарушила суверенитет страны. Я не хочу говорить много, учитывая тот факт, что итальянцы ещё расследуют это дело», — отметила представитель ведомства США.

В Вашингтоне назвали ситуацию с Уссом «весьма прискорбным инцидентом». Чиновница подчеркнула необходимость продолжать расследование. Также она выразила удовлетворение тем, что власти Италии заморозили имущество российского бизнесмена на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции Евросоюза.

По данным издания, под блокировку попали 40% капитала компании Luxury Sardinia, которой владеет Усс-младший. В регистрационных документах говорится, что она зарегистрирована в провинции Сассари (остров Сардиния) и действует в сфере строительства.