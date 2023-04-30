Будапешт, 30 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 30 апреля отслужил мессу на площади Лайоша Кошута в центре Будапешта, на площади и близлежащих улицах собралось около 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Vatican Mediaicpp/Global Look Press Папа Римский Франциск в Будапеште

30 апреля, в четвёртое воскресенье пасхального времени, на мессе в католической церкви читается отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором Иисус Христос говорит, что Он «дверь овцам» («кто войдёт Мною, тот спасётся»). Папа Франциск в своей проповеди призвал «держать двери открытыми».

«Закрыты двери нашего эгоизма, нашего индивидуализма в обществе, которое рискует впасть в самоизоляцию, закрыты двери нашего равнодушия к страдающим, закрыты двери перед чужеземцами, мигрантами, бедными. Пожалуйста, давайте открывать двери», — сказал Франциск.

Апостольский визит главы католической церкви в Венгрию начался 28 апреля. В своих выступлениях он призвал поддерживать семейные ценности и отметил успешные усилия властей Венгрии в этом вопросе.

Также Франциск вновь призвал к миру на Украине, отметив, что сейчас «хору мира» в мировой политике мешают отдельные «солисты войны». Политиков, которые разжигают страсти вместо того, чтобы способствовать миру, Франциск обвинил в инфантилизме и деградации.