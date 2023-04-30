Киев, 30 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук в своём обращении к министру внутренних дел страны Игорю Клименко по событиям вокруг лавры канонической Украинской православной церкви назвал происходящее рейдерскими атаками, а также действиями, которые направлены на разжигание религиозной и национальной вражды. Текст обращения депутат опубликовал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

В тексте обращения говорится о том, что стали известны факты массовых конфликтов на религиозной почве после противоправного захвата Киево-Печерской лавры, которая на протяжении более 30 лет находилась в законном использовании Украинской православной церкви. Депутат отметил, что эти конфликты начались в марте 2023 года и продолжаются по сегодняшний день в Киеве при полнейшем содействии чиновников информационной политики и министерства культуры страны.

Депутат обратил внимание на то, что относительно лавры происходит попытка захвата «на фоне недавно возникших религиозных конфликтов из-за систематических нарушений конституционных прав граждан Украины — верующих УПЦ, а также в результате незаконных организованных рейдерских атак, противоправных захватов храмов и церквей УПЦ по всей Украине». Дмитрук подчеркнул, что захваты храмов имеют системный характер, их совершают лица, не являющиеся прихожанами УПЦ. Он сделал вывод о том, что эти правонарушения являются не случайными событиями, а составной частью более широкого явления, которое происходит в стране.

Депутат заявил, что данные противоправные действия имеют признаки умышленных действий, направленных на разжигание расовой, региональной, религиозной или национальной вражды и ненависти. Дмитрук призвал министра внутренних дел Украины устранить нарушения действующего законодательства.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви: храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической ПЦУ, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физического сопротивления.

Ни одна из 623 религиозных общин УПЦ, действующих в Закарпатской области по состоянию на 18 апреля 2023 года, с 24 февраля 2022 года не подала заявление в областную администрацию о переходе в раскольническую Православную церковь Украины.