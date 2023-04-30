Ярославль, , 12:39 — REGNUM Пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник» покинул Вадим Евсеев. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба команды.

Вадим Евсеев © Виталий Тимкив/РИА Новости

«Футбольный клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности!» — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Шинник» и Евсеев достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон.

Евсеев был главным тренером «Шинника» с 2021 года. В настоящее время команда идёт на 12-м месте турнирной таблицы Первой лиги. На её счету 37 очков в 29 матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Евсеев похвалил игроков «Шинника» за поведение во время драки с представителями украинского клуба «Минай». Тогда в отеле в Турции произошла массовая драка между футболистами российской и украинской команд.